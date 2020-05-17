Отечественная разработка повысит урожайность пшеницы на 20%

Один из путей оптимизации агрономии — понимание, какого именно удобрения не хватает культуре. Учитывая масштаб посевов, к примеру, пшеницы, и особенности экосистемы, можно сказать, что даже опытному специалисту сложно понять, каких именно питательных веществ не хватает растению.

Для этого ученые из Ставропольского государственного аграрного университета и Фонда Андрея Мельниченко решили использовать нейросеть. В нее загрузили информацию о всех минералах и других веществах и их влияние на растение. Так программа сможет давать информацию о нехватке или избытке удобрений.

Нейросеть сейчас испытывается на пшенице. По прогнозам экспертов, урожай культуры может вырасти на целых 20%. Данные для программы предоставляет дрон, который будет собирать снимки. На их анализе нейросеть подскажет, в каком состоянии находится культура, и что ей необходимо в данный момент.

Ранее Минсельхоз США заявило, что Россию в этом году ждет крупный урожай пшеницы.