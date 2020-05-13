США спрогнозировали России лидирующее место по урожаю пшеницы

России американские аналитики обещают один из рекордных урожаев пшеницы: удастся собрать 77 миллионов тонн. Также США прогнозирует, что РФ соберет 39,4 миллиона тонн фуражного зерна — кукурузы, сорго, ячменя, ржи и других. Всего урожай составит 116,4 миллиона тонн, написало РИА ФАН.

Уточняется, что аналитики немного занижают цифры по урожаю, так как ожидают, что он пострадает от засухи в Краснодарском крае и на Ставрополье.