США спрогнозировали России лидирующее место по урожаю пшеницы
Минсельхоз США считает, что Россию в этом году ждет крупный урожай пшеницы. Это позволит стране быть лидером по поставкам зерновых на мировой рынок. Об этом сообщила газета «Ведомости».
России американские аналитики обещают один из рекордных урожаев пшеницы: удастся собрать 77 миллионов тонн. Также США прогнозирует, что РФ соберет 39,4 миллиона тонн фуражного зерна — кукурузы, сорго, ячменя, ржи и других. Всего урожай составит 116,4 миллиона тонн, написало РИА ФАН.
Уточняется, что аналитики немного занижают цифры по урожаю, так как ожидают, что он пострадает от засухи в Краснодарском крае и на Ставрополье.