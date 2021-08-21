Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Союза» с Пересильд и Шипенко

Специалисты скорректировали высоту орбиты Международной космической станции с помощью двигателей модуля «Звезда». Теперь она составляет почти 421 километр. Этот маневр — часть подготовки к полету на МКС корабля «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту.

«Сегодня в 07:04 включились двигатели модуля „Звезда“ для коррекции орбиты Международной космической станции. По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты МКС составляет 420,91 километра над поверхностью Земли», — говорится в сообщении Роскосмоса в Facebook.

В пресс-службе госкорпорации объяснили, что орбиту подняли в рамках подготовки к стыковке с космическим кораблем «Союз МС-19» и расстыковке с «Союз МС-18». По планам Роскосмоса, в октябре на МКС на «Союзе МС-19» прилетят Шипенко, Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров.

Сейчас специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш обрабатывают информацию. После этого станут известны точные параметры орбиты станции, которые хотели изменить 19 августа. Маневры перенесли на два дня, потому что американский сегмент не успели подготовить к этой дате.