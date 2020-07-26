Операторов колл-центров в России заменят на роботов

В ближайшие 5-10 лет в России операторов колл-центров заменят на роботов. Больше половины операторов считают, что машины могут выполнять их профессиональные обязанности хотя бы частично.

По результатам проведенного опроса, 63% операторов считают, что нейросети смогут выполнять их обязанности частично, при этом 13% опрошенных уверены, что полностью, пишет газета «Известия» со ссылкой на проведенное исследование.

Среди руководителей уже используют голосовые решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе треть ведущих менеджеров, планируют их внедрение в будущем еще 54%. Более того, более половины менеджеров рассказали, что в ближайшее время их компании готовы увеличить инвестиции в развитие голосовых технологий на 10–30%.

А вот по мнению экспертов, с некоторыми задачами под силу справиться только человеку, например, специалисту в области психологии или образовании. По их мнению, ИИ не заменит человека там, где нужна подлинная эмпатия, а не ее программная имитация. Эксперты также отмечают, что роботизация не произойдет в один момент.

Если все же в России решат использовать роботов вместо в рабочей силы, то компании должны будут платить за это налог. Возможно, он составит порядка 13%. С такой идеей уже выступила АНО «Институт прогрессивного образования». И предложение уже направлено в Минфин.