Минфину предложили ввести налог на роботов

Если в будущем в России решат использовать роботов вместо в рабочей силы, то компании должны будут платить за это налог. Возможно, он составит около 13%. С такой идеей выступила АНО «Институт прогрессивного образования». Свое предложение она направила в Министерство финансов.

«Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии», — заявила руководитель организации Анна Маркс. Ее процитировала газета «Известия».

Она считает, что роботы заменяют людей не только на предприятиях, но и в других отраслях. По ее мнению, через 10-15 лет около 20 миллионов россиян могут лишиться работы. Чтобы как-то справиться с этим, механизмы по защите людей нужно создавать уже сейчас.

Так как роботизированные машины заменяют обычных работников, то средства с нового налога можно собирать в «Фонде переподготовки уязвимых профессий», созданном именно для этого. Под ударом могут оказаться охранники, экскурсоводы, кассиры, продавцы.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, Общественная палата РФ, организация «Деловая Россия» уже поддержали эту инициативу. Представители Минфина, в свою очередь, заявили, что к ним предложение еще не поступило.

Ранее в Сбербанке рассказали, что создали искусственный интеллект, который будет определять диагноз человека по электронной медкарте.