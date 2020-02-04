Официальный Twitter PlayStation лишился аватарки

Официальный Twitter PlayStation несколько часов провисел баз «аватарки». Неизвестно, что это было, реакция администрации соцсети на «обращение правообладателя», ошибка или шутка компании.

На этот факт обратило внимание издание DTF. Компания Sony произошедшее никак не прокомментировала. Обычно плашка с надписью «Медиа не может быть показано» появляется в случае жалобы правообладателя.

На аккаунт подписано 17,6 миллионов пользователей.

Подписчики также не обошли вниманием исчезновение аватарки.

«Даже Twitter устал ждать #PS5», — написал один из них.

Последний сбой в работе Twitter был зафиксирован 22 января. Около 58% пользователей пожаловались, что не могут зайти в приложение.