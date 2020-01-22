    22 января 2020, 14:12

    «Снова не работает»: пользователи пожаловались на сбой в Twitter

    Дарья Бунякова

    Люди по всему миру начали испытывать проблемы с работой Twitter. Порядка 58% пользователей не могут зайти в приложение социальной сети.
    «Снова не работает»: пользователи пожаловались на сбой в Twitter

    По данным сервиса Downdetector, сбой в Twitter начался днем 22 января. Больше всего жалоб поступило из Японии, Великобритании, Франции и Испании. Также проблемы с соцсетью заметили жители Москвы, Питера и Киева.

    Около 58% пользователей не могут зайти в приложение, а 41% столкнулся с проблемой работы сайта.

    «Сегодня с Twitter невозможно открыть ни один сайт, в чем проблема? Я уже и переустановила приложение, но ничего не изменилось», — рассказала одна из пользовательниц.

    Многие написали в комментариях, что Twitter «снова не работает», «ужасно лагает» и «слетел». Некоторые заверили, что соцсеть уже функционирует.

    Предыдущий сбой в работе Twitter произошел 10 января. Тогда 69% пользователей не могли зайти на сайт, а 19% пожаловались на проблемы с приложением для iPhone или iPad.