«Снова не работает»: пользователи пожаловались на сбой в Twitter

Люди по всему миру начали испытывать проблемы с работой Twitter. Порядка 58% пользователей не могут зайти в приложение социальной сети.

По данным сервиса Downdetector, сбой в Twitter начался днем 22 января. Больше всего жалоб поступило из Японии, Великобритании, Франции и Испании. Также проблемы с соцсетью заметили жители Москвы, Питера и Киева.

Около 58% пользователей не могут зайти в приложение, а 41% столкнулся с проблемой работы сайта.

«Сегодня с Twitter невозможно открыть ни один сайт, в чем проблема? Я уже и переустановила приложение, но ничего не изменилось», — рассказала одна из пользовательниц.

Многие написали в комментариях, что Twitter «снова не работает», «ужасно лагает» и «слетел». Некоторые заверили, что соцсеть уже функционирует.

Предыдущий сбой в работе Twitter произошел 10 января. Тогда 69% пользователей не могли зайти на сайт, а 19% пожаловались на проблемы с приложением для iPhone или iPad.