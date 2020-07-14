Очередной сбой произошел в работе WhatsApp

Около 23:00 мск пользователи WhatsApp в разных странах сообщили о перебоях в работе мессенджера. Чаще всех жаловались на неполадки жители Великобритании, Италии, Нидерландов, Германии и Мексики.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, в России наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Москвы, Воронежа и Екатеринбурга.

Большинство (91%) пользователей не могут подключиться к серверу, проблемы с отображением времени последнего посещения испытывают 70% на невозможность авторизации пожаловались 4%.

Источник фото: Downdetector

Последний масштабный сбой, затронувший сразу Facebook, WhatsApp и Instagram, был зафиксирован в начале апреля 2020 года.