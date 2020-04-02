Facebook, WhatsApp и Instagram не работают в нескольких странах

Пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram сообщили, что испытывают трудности с работой социальных сетей. Ресурсы дали сбой сразу в нескольких странах.

Как сообщает сайт Downdetector, сбои в работе Facebook начались в 00.07 по Москве. В основном трудности возникают у граждан из США, Мексики, Бразилии, Колумбии, Великобритании, Германии и Нидерландов. Около 86% пользователей испытывают о проблемах с сайтом, 13% жалуются на проблемы с входом.

Перебои в WhatsApp начались в 00.06 по Москве. Большинство жалоб поступает из Латинской Америки и Европы. Трудности с подключением к серверу испытывают 92% пользователей, с работой веб-сайта — 4% и авторизацией — 2%.

В это же время начались трудности в работе Instagram. Основная часть приходится на пользователей из США, Бразилии, Великобритании и Нидерландов. 73% сообщили о проблемах с загрузкой, 17% отметили проблему с входом

20 марта у Facebook, WhatsApp и Instagram уже был крупный сбой. Но только у граждан США.