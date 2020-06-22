Полигон для «умных автомобилей» обойдется в полмиллиарда рублей
Об этом пишет газета «Известия». Создание базы также поддержали автопроизводители, так как в линейках почти всех известных брендов появились модели с продвинутыми система. Их развитие может существенно усилить безопасность на дорогах. Техническая возможность подключаться к «умной» инфраструктуре есть.
Для испытаний полуавтономных машин на полигоне НАМИ создадут модель городского движения. Оснащенной технологией обмена данными с автомобилями V2Х. Общая протяженность дорог составит 20 км.
Представитель объединения Национальная техническая инициатива (НТИ) «Автонет» сообщил изданию, что проект в целом одобрен и осенью будет представлен межведомственной рабочей группе под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что будет создан уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных транспортных средств.
В апреле вице-президент спутниковой системы навигации «ГЛОНАСС» Евгений Белянко предположил, что полуавтономные машины появятся через четыре года после запуска «умных дорог».