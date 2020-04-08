Беспилотные автомобили массово появятся на улицах после запуска «умных дорог»

«Искусственный интеллект на то и создан, чтобы помогать человеку принимать взвешенные и умные решения, знать и предполагать то, что мозг человека обработать не способен. Только в этом случае мы получим полноценный продукт, способный приносить пользу экономике России. С внедрением данной технологии беспилотные автомобили появятся массово на российских дорогах в течение четырех-пяти лет», — пояснил Белянко.

Благодаря проекту «умные дороги», беспилотники получат данные о трафике, дорожном покрытии, разметке, приближении скорой помощи и других машин. Информация будет передаваться по высокоскоростной связи V2X.

«Пандемия коронавируса формирует новую экономическую реальность. Контакт между людьми должен быть существенно ограничен везде и такси не станет исключением. Поэтому актуальным станет беспилотное такси, которое, во-первых, будет на 20% дешевле, а во-вторых, позволить обеспечить присутствие одного пассажира в машине такси без водителя», — заключил Белянко.