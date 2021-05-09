Обломки китайской ракеты-носителя упали в Индийский океан. Видео

В воскресенье, 9 мая, отработавшая ступень китайской ракеты-носителя «Чанчжэн 5Б» (Long March 5B) вошла в атмосферу Земли. Обломки упали в Индийский океан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление программы космических пилотируемых полетов КНР.

«9 мая в 05:24 по московскому времени обломки ракеты-носителя „Чанчжэн-5Б“ вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты». — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли.

В конце апреля ракета доставила в космос базовый модуль «Тяньхэ» китайской орбитальной пилотируемой станции «Тяньгун». Накануне астрономы запечатлели на фото китайскую ракету Long March 5B, которая вышла из строя и падала на Землю на большой скорости. Во время съемок ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 километров от телескопа.

Несколько дней назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что китайская ракета упадет в безопасном месте, и США не планируют сбивать ее.