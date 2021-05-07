Фото падающей на Землю китайской ракеты выложили астрономы

Астрономы запечатлели на фото китайскую ракету Long March 5B. Она вышла из строя и падает на Землю на большой скорости. Об этом сообщил Life.

По данным издания, снимок ракеты сделали специалисты из проекта Virtual Telescope, во главе которого стоит Джанлука Маси.

«Во время съемок ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 км от телескопа, а Солнце — всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким», — цитирует астрономов ИА Ura.ru.

Отмечается, что им пришлось сделать кадр с секундной выдержкой, чтобы сфотографировать вторую ступень ракеты.

Представитель оборонного ведомства США Майк Ховард сообщил о возможном крушении ракеты. Он объяснил, что точное место входа ракеты в атмосферу можно определить только за несколько часов до события.

«Обломки ракеты в основном, конечно, сгорят. Но, к сожалению, там есть элементы, которые долетают до Земли несгоревшими. Это в основном стороны баллона, каждая из которых используется на ракете. <…> И двигатели тоже могут не полностью разрушиться», — предупредил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.