Технологии 15 января 2023, 21:35 Новый российско-белорусский спутник запустят в 2028 году Запуск нового белорусско-российского спутника зондирования Земли запланировали на 2028 год РИА «Новости»

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Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год. Об этом в эфире телеканала СВТ сообщил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.

Он отметил, что перед учеными стоит задача ускорить сроки создания спутника.

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«Будем работать. Многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие, но 90% комплектующих сегодня — отечественные», — сказал Золотой.

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Совместный спутник будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 сантиметров. Для примера, сейчас белорусский спутник на орбите имеет разрешение два метра.

Директор предприятия подчеркнул важность такой разработки. По его словам, в настоящее время иностранные компании не продают России и Белоруссии спутниковую информацию высокого разрешения.

Прошлой весной президент республики Александр Лукашенко анонсировал создание совместной белорусско-российской группировки спутников. Он заявил, что в нее войдут шесть спутников связи. По его словам, белорусская техника этого типа — одна из лучших в мире.