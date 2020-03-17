17 марта 2020, 18:36
Apple решила выпустить две бюджетных модели iPhone
Компания Apple занимается разработкой двух бюджетных моделей iPhone: 9 и 9 Plus. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на портал 9to5Mac.
По последним данным, у обеих моделей смартфона будет датчик отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID, а также будет возможность оплаты покупок с помощью Apple Pay.
Названия моделей не являются подтвержденными и могут быть изменены до момента их выхода. Релиз новинок запланирован на весну этого года.