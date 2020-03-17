Apple решила выпустить две бюджетных модели iPhone

По последним данным, у обеих моделей смартфона будет датчик отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID, а также будет возможность оплаты покупок с помощью Apple Pay.

Названия моделей не являются подтвержденными и могут быть изменены до момента их выхода. Релиз новинок запланирован на весну этого года.