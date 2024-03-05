Технологии 05 марта 2024, 17:00 Новую функцию добавили в Instagram The Verge: Meta добавила функцию редактирования сообщений в Instagram Freepik

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Пользователи Instagram* получили возможность редактировать тексты сообщений в течение 15 минут после их отправки. Раньше они могли только удалять и повторно отправлять сообщения. Об этом сообщил портал The Verge.

Чтобы исправить сообщение, нужно удерживать его до появления меню, в котором следует выбрать опцию «Изменить». После редактирования в чате появится уведомление «Отредактировано», что сделает факт изменения заметным для собеседников.

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Теперь пользователи Instagram* также могут управлять уведомлениями о прочтении, закреплять личные или групповые беседы в верхней части списка чатов, а также использовать в ответах стикеры, анимированные изображения GIF, видео, фотографии и голосовые сообщения.

При этом редактирование сообщений в Facebook* Messenger появилось еще несколько месяцев назад.

Недавно российские пользователи получили свободный доступ к социальным сетям Instagram* и X (бывший Twitter) после масштабного сбоя мессенджеров Telegram и WhatsApp.

* Instagram и Facebook — социальные сети, принадлежащие компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.