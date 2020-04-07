Новое устройство для дезинфекции придумали в Москве. Им можно обрабатывать даже еду

Специалисты придумали новое устройство для дезинфекции. Им можно будет обработать не только руки, любую поверхность или объект, но и готовую еду из ресторанов. Прибор способен уничтожить вирусы, бактерии и грибы, даже если их размер очень мал.

Устройство разработали в столичной компании «Брейн Бит», сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу отраслевого союза «Нейронет». Дезинфекцию оно проводит коронным разрядом.

В «Брейн Бит» напомнили, что основным правилом борьбы с коронавирусом является именно дезинфекция. Нужно не только следить за чистотой рук, но и регулярно обрабатывать столы, дверные ручки, гаджеты и другие предметы. Для этого и создано устройство CrownBrush.

«Обрабатывать небольшие поверхности и предметы аппликатором можно наподобие кисти, проводя концом аппликатора (с интенсивным коронным разрядом) по дезинфицируемой поверхности или объекту», — рассказал о действии прибора генеральный директор компании Эдвард Крыжановский.

Устройство может помочь уничтожить организмы от трех микрометров до 20 нанометров. Для сравнения: размер коронавируса — около 60–140 нанометров. Эффективно устройство CrownBrush на любых криволинейных поверхностях и способно проникать в мелкие щели и отверстия.

Создатели прибора предусмотрели для него возможность дезинфицировать готовую еду из ресторанов — суши, салаты и другие блюда. Благодаря уже имеющейся технологии они хотят реализовать идею сухого мыла. Его можно будет носить даже в кармане, а работать оно должно на литиевом аккумуляторе.

За минувшие сутки в России выявили более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране инфицированы почти 7500 человек.