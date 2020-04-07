Число зараженных коронавирусом в России достигло почти 7500 человек

За сутки в России выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом. Инфицированы жители 43 регионов страны. По данным оперштаба Москвы, летальных исходов 11.

Коронавирус впервые диагностировали в Республике Карачаево-Черкесия. За сутки по России полностью выздоровели 88 человек.

Всего на 7 апреля в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. Медики выписали 494 человека, которые полностью излечились от инфекции. Скончались 58 пациентов.

В Роспотребнадзоре заявили, что из-за подозрения на COVID-19 в РФ под наблюдением врачей находятся 185 тысяч человек.

Столица по-прежнему лидирует по числу инфицированных. Только за сутки выявлено 697 новых случаев. В Санкт-Петербурге заразились 69 человек, в Московской области — 67. В Брянской области — 32 инфицированных, а в Калининградской — 29.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Во многих регионах вслед за Москвой перешли на режим полной самоизоляции. Людей призвали сидеть дома. Выходить можно в ближайший магазин или аптеку, чтобы погулять с собакой или вынести мусор. МЧС советует после возвращения с улицы переодеваться и мыть обувь.

В Москве власти пока не планируют ужесточать режим самоизоляции.

Во всем мире коронавирусом заразились свыше 1,3 миллиона человек. Заболевание начало распространяться в Китае в декабре 2019 года. Его эпицентром стал город Ухань. За последние сутки в стране впервые не зафиксировано ни одной смерти от СОVID-19.