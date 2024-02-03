Технологии 03 февраля 2024, 10:19 Новое приложение Сбербанка на iOS больше недоступно для скачивания Новое приложение Сбербанка «Учет Онлайн» больше недоступно для скачивания на iOS РИА «Новости»

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Новое приложение Сбербанка для смартфонов на платформе iOS под названием «Учет Онлайн» стало недоступным для скачивания. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В App Store больше нельзя скачать „Учет Онлайн“. Но вы на карте можете подобрать ближайший офис банка, где специалисты помогут загрузить свежую версию», — заявили в Сбербанке.

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Приложение «Учет Онлайн» выпустили для устройств на iOS в конце января. В банке объясняли, что программу нужно установить клиентам с устаревшими версиями «Сбербанк Онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02, поддержку которых прекратят в ближайшее время.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила почти 1,5 триллиона рублей. Такого результата банку удалось добиться за счет расширения сервисов и привлечения новых клиентов.