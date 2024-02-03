03 февраля 2024, 10:19
Новое приложение Сбербанка на iOS больше недоступно для скачивания
Новое приложение Сбербанка «Учет Онлайн» больше недоступно для скачивания на iOS
Новое приложение Сбербанка для смартфонов на платформе iOS под названием «Учет Онлайн» стало недоступным для скачивания. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«В App Store больше нельзя скачать „Учет Онлайн“. Но вы на карте можете подобрать ближайший офис банка, где специалисты помогут загрузить свежую версию», — заявили в Сбербанке.
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Приложение «Учет Онлайн» выпустили для устройств на iOS в конце января. В банке объясняли, что программу нужно установить клиентам с устаревшими версиями «Сбербанк Онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02, поддержку которых прекратят в ближайшее время.
Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила почти 1,5 триллиона рублей. Такого результата банку удалось добиться за счет расширения сервисов и привлечения новых клиентов.
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