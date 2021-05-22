«Ничего подобного у конкурентов не будет». Мишустин назвал самолет МС-21 лучшим в своем классе

Российский самолет МС-21 пока проходит испытания, но уже скоро начнет перевозить пассажиров. Ничего подобного у конкурентов в ближайшее время не появится, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он сказал, выступая на форуме «Новое знание».

Самолет МС-21 — наглядное подтверждение, что страна смогла преодолеть сложности, с которыми столкнулась после распада СССР, когда авиапром оказался в кризисе. Возрождение этой отрасли началось только в 2000-е годы, отметил глава кабмина.

«Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло», — сказал Мишустин.

Сборка крыла изначально требовала иностранных материалов, но из-за санкций их поставки попали под запрет. Но российские конструкторы за короткое время научились производить их самостоятельно. А зарубежные компании в итоге потеряли рынок.

Самолет имеет самый широкий фюзеляж в своем классе, что предоставит пассажирам дополнительный комфорт.

«Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», — заявил Мишустин.

МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Серийные поставки самолетов запланированы на 2022 год, сообщили ранее в Объединенной авиастроительной корпорации.