Неудаляемые российские приложения появились на смартфонах Samsung

Компания Samsung при обновлении системы теперь устанавливает российские приложения на смартфоны пользователей. При этом она ссылается на новые требования законодательства. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным издания, пользователи телефонов Samsung стали получать сообщения об исполнении требований об обязательной предустановке. Обладатели Galaxy Note 20 Ultra, А-серии и других модели 29 марта жаловались в соцсетях, что при обновлении ОС получили «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Браузер». Приложения нельзя удалить.

Согласно российскому законодательству, на смартфоны и планшеты с 1 апреля 2021 года надо устанавливать российские программы. Среди них «Госуслуги», платежная система «Мир», приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», а также приложения российских видеосерверов и каналов. В частности, More.tv, Start, «Кинопоиск HD», Первый канал и НТВ.

В пресс-службе Минцифры отметили, что требование о предварительной установке распространяется на устройства, которые выпущены после 1 апреля. При этом в министерстве добавили, что отдельные производители могли начать установку и раньше. В Samsung признали, что в законе не говорится об изменениях для устройств, которыми уже пользуются.

«Тем не менее с учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда», — заявили в компании.

Представитель Samsung подчеркнул, что «большинство» предустановленных приложений можно удалить. Что касается программ, которые нельзя ликвидировать, то с экрана устройства можно убрать иконку.