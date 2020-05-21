Netflix отключит заброшенные аккаунты

Стриминговая площадка Netflix вскоре начнет отключать аккаунты подписчиков, которые не пользовались своими профилями больше года. Таких аккаунтов немного, всего 0,5% от всей аудитории, достигшей весной 2020 года 182,9 миллионов человек.

Директор по развитию продукта в Netflix Эдди Ву сообщил, что подписчики получат электронные письма или уведомления через приложение онлайн-кинотеатра. Им предложат продлить подписку. Если пользователь не ответит, его профиль будет автоматически удален.

«Любой, кто захочет отменить подписку, и захочет вернуться через десять месяцев на платформу, сохранит настройки профиля и данные учетной записи в том виде, в каком она была раньше. Все пометки „избранное“ сохранятся», — подчеркнул Эдди Ву.

В начале мая стало известно, что Netflix возглавил топ-10 среди сервисов онлайн-видео по упоминаемости в российских соцсетях.