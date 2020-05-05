Опубликован топ-10 стриминговых платформ в России

Первое место по упоминаниям в российских соцсетях занимает американский онлайн-кинотеатр Netflix. В 2019 году он занимал 4% отечественного рынка онлайн-видео, но его название было зафиксировано в 210 тысячах сообщений.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Brand Analytics. Агентство изучило уровень популярности онлайн-кинотеатров за месяц самоизоляции. На российского зрителя ориентировано примерно 10% продукции Netflix. Секрет его популярности, по мнению специалистов, кроется в разнообразии поставляемого контента. При этом, «Амедиатека», занявшая 5% рынка, по упоминаниям заняла десятое место рейтинга.

Среди российских платформ первое место по упоминаниям (почти 120 тысяч упоминаний) занял стриминг «КиноПоиск HD».

В тройку лидеров вошли Okko и ivi (96,6 и 62,2 тысяч упоминаний соответственно), в десятку — more.tv, «Яндекс.Эфир», Premier, Wink и Megogo. То есть, из десяти платформ-лидеров, девять являются российскими.

В минувшем году объем онлайн-видео в России составил 27 миллиардов рублей. Эксперты считают, что в этом году он заметно вырастет. Причиной станут премьеры фильмов, состоявшихся на стримингах за последний месяц, и появление новых сериалов, которые платформы вскоре покажут зрителям.

Треть россиян, участвовавших в опросе сервиса «Работа.ру», сообщила, что из-за введения режима самоизоляции нашла себе новое увлечение — просмотр фильмов и сериалов.