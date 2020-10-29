Нейросеть научили выявлять COVID-19 по звуку кашля

Российские специалисты из компании «Медитэкс» разработали нейросеть, которая может выявить COVID-19 по звуку кашля в реальном времени. Проект назвали Acoustery. Сейчас электронный диагност определяет болезнь с точностью до 85%, но алгоритм продолжают дорабатывать. Работать система будет при помощи мобильного приложения или специального терминала.

«Записанный звук можно представить в виде картинки — графика колебания частот во времени. Эту запись называют спектрограммой. Даже невооруженным взглядом можно увидеть на ней характерный для COVID-19 рисунок. Это удобно для врачей, которым не хочется лишний раз контактировать с потенциально заразным пациентом», — приводят «Известия» слова руководителя проекта, научного сотрудника Физического института имени Лебедева РАН Дмитрия Михайлова.

Сейчас этот проект изучают в Росздравнадзоре. Так как технология новая, на ее сертификацию уйдет время — необходимо во всем разобраться. После этого Acoustery планируют использовать в общественном транспорте и государственных учреждениях. Систему уже тестировали в клиниках и аэропортах.

У кашля больных COVID-19 есть свои особенности. Авторы проекта собрали записи кашля двух тысяч больных и пяти тысяч страдающих другими болезнями. После заключения Acoustery необходима дополнительная проверка, так как система пока определяет COVID-19 с точностью около 85%.

Российские медики за все время пандемии выявили 1 563 976 случаев COVID-19. От болезни умерли 26 935 человек. Ситуация с короновирусом во всем мире усложнилась в сентябре. В некоторых странах снова ввели ограничения для борьбы с инфекцией. В России начал действовать всеобщий масочный режим.