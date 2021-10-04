Не сдавался до последнего: пользователи сообщили, что массовые сбои начались и в Twitter

Глобальный сбой в мировых социальных сетях продолжает набирать обороты. Теперь проблемы начались и в Twitter: пользователи сообщают, что у них не прогружаются ответы на твиты.

Twitter до последнего оставался нерушимым. Администраторы шутили, что все пользователи мира пришли жаловаться на массовые перебои именно туда. Однако теперь сдавать позиции начинает и сервис микроблогов. По данным Downdetector, о проблемах сообщают пользователи из многих стран. В том числе, из Франции, Канады, США, Великобритании. Судя по всему, в России Twitter пока не рушится — жалоб из нашей страны на данный момент практически нет.

Пока именно Twitter служит основной площадкой для обсуждения глобального сбоя. Корреспондент The New York Times Шира Френкель опубликовала информацию, что сотрудники Facebook не могут оценить масштабы проблемы, потому что не имеют возможности попасть в головной офис компании. По сведениям журналистки, у них не работают электронные пропуска.

Уже несколько часов не работают Facebook, Instagram, Whats App, почти не загружает видео TikTok. Пользователи сообщают, что частично дает сбои даже соцсеть «ВКонтакте», но в пресс-службе компании говорят, что ресурс работает в штатном режиме. Американские власти подтвердили, что в курсе сложившихся проблем. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации США внимательно следят за развитием ситуации.