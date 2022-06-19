«Не факт, что это санкции». Запрет на скачивание Windows в России могут снять уже завтра

Пользователи из России сегодня не могут скачивать образцы операционных систем Windows 10 и Windows 11 с сайта Microsoft: всплывает сообщение об ошибке. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил, что это может быть временная мера, не связанная с санкциями. Он рассказал «360», что изменится, если запрет все-таки введен надолго.

«Мы не знаем причин. Буквально вчера Microsoft начал выкладывать обновления 10-й и 11-й операционных систем. Возможно, то, что сейчас происходит, не какой-то умысел со стороны компании и у нас просто отключили обновления, которые вышли с ошибками, завтра все вернется», — пояснил Клименко.

Он признал, что надежда на это слаба. Впрочем, сценарий с санкциями его тоже не слишком пугает. Эксперт пояснил, что в этой ситуации «разные компании действуют по-разному». Если, например, Google не принимает деньги на русский аккаунт даже через VPN, а Kanva отслеживает не только не из России ли пользователь, но и не российский ли у него аккаунт. Но есть компании, ограничения которых легко обойти с помощью VPN.

«Есть масса вариантов, и мы не знаем, по какому пути идет Microsoft. Но уже сейчас пишут, что через VPN можно обновиться. Наверное, завтра-послезавтра станет понятно, что это: попытка спасти нас от ошибочного обновления или санкции. Если санкции, то по какой схеме они введены? Может, достаточно просто поставить VPN», — рассудил Герман Клименко.

Источник фото: РИА «Новости»

Пострадают только госслужбы

Пока «ничего страшного не происходит», потому что «обновление — не отключение». Кроме того, смысл обновления в том, чтобы «закрывать какие-то дыры» которые появляются в операционной системе и делают ее уязвимой, пояснил IT-эксперт.

«У Microsoft это известная история. Операционка популярная, „вирусологи“ периодически находят разные „дырки“, активизируют вирусы, и обновление призвано эти „дырки“ закрывать. Но у разумных пользователей стоит антивирус. И вообще, у нас еще есть пользователи Windows 7», — заметил Клименко.

Он предположил, что в случае длительного запрета обычные пользователи не почувствуют неудобств «год, полтора, два». Клименко намекнул, что многие россияне не слишком озабочены безопасностью своих компьютеров и могут долго игнорировать обновления, призванные защитить их от вирусов.

«Количество завирусованных компьютеров вырастет, но мы относимся к этому спокойно. У 80% пользователей вообще пароль „1234“, условно говоря», — сообщил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.

Единственными, на ком ощутимо скажется этот запрет, станут госслужбы. Если вирус попадет на компьютер одного пользователя в госструктуре, то пострадать может вся сеть предприятия.

«Если мы наконец-то экстренно не проведем импортозамещение операционных систем у госслужб, то будем иметь, возможно, массу неприятных историй. У системных администраторов госпредприятий добавится колоссальный объем работ, если они не собираются уходить с Microsoft», — предупредил Клименко.