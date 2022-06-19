Корпорация Microsoft запретила россиянам скачивать Windоws

Американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать с официального сайта образы операционных систем Windows 10 и Windows 11. Об этом сообщило издание Cnews.

При попытке скачать ISО-файл с образом Windows 11 с сайта Microsoft возникает сообщение об ошибке. Для решения проблемы предлагается обратиться в службу поддержки.

При попытке скачать образ Windows 10 открывается пустая страница с сообщением об ошибке 404. В нем говорится, что нужный файл или папка не найдены.

Но через VPN все скачивается. Например, если использовать польский IP. Однако кроме этого нужно еще сменить язык на сайте на любой, кроме русского.

В Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.

В начале марта Microsoft приостановила продажи своих продуктов и предоставление услуг в России в связи с западными санкциями. В июне Microsoft объявила, что существенно сократит свою деятельность в РФ, но продолжит выполнять обязательства перед клиентами в стране.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки ключей установки Windows с рук.