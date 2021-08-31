Названы сроки начала сборки российской космической станции

Россия может начать сборку собственной космической станции в 2027 году. Космонавты параллельно будут работать на МКС в течение двух лет. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Создается „Ангара“, но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный», — приводит агентство слова Соловьева.

Соловьев отметил, что российские космонавты продолжат летать на МКС до 2029 года, чтобы перекрыть стык между завершением ее работы и началом эксплуатации национальной космической станции. Собеседник раскрыл, что первой частью новой станции станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который начали создавать в 2012 году. Он станет площадкой для проведения научных исследований и будет питать энергией аппаратуру. В 2018 году начались его наземные испытания.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что первый модуль новой российской станции подготовят к запуску на орбиту к 2025 году.