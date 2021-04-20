Рогозин назвал сроки создания базового модуля для новой космической станции

Первый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в производстве. Он будет готов к 2025 году.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что ракетно-космической корпорации «Энергия» уже поставлена задача построить и подготовить базовый модуль к запуску на целевую орбиту к 2025 году.

Он также опубликовал видео, на котором запечатлено, как создается первый модуль для новой российской национальной космической станции. Это научно-энергетический модуль, который ранее планировалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

Ранее вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов сообщил, что МКС находится в плачевном состоянии. Он заявил, что Россия должна отказаться от использования станцией к 2025 году и построить собственную. Ее можно будет использовать как перевалочный пункт для освоения Луны, лунного пространства и полета к другим планетам. Новая станция будет высокоорбитальной и находиться выше МКС.