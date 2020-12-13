Названы способы защиты смартфона от повреждений

Обычному пользователю смартфона достаточно знать всего несколько простых правил, чтобы защитить свой гаджет от повреждений. Так в бытовых условиях для этого вполне будет хватать защитного стекла и чехла или бампера.

На сегодняшний день производители смартфонов предлагают покупателям противоударные и водонепроницаемые гаджеты, но простому обывателю они вряд ли будут нужны, считает главред портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik. По словам Мурзиной, такие смартфоны имеют большие габариты и вес, что делает их неудобными для использования в повседневной жизни.

Для защиты смартфона чаще всего достаточно использовать стекло, чехол или бампер. Сейчас существует три варианта корпуса — стекло, пластик или металл. Самым практичным материалом считается пластик. Правда, в смартфонах с таким корпусом отсутствует функция быстрой зарядки.

«Пластиковый смартфон никогда не будет поддерживать беспроводную зарядку. Но с точки зрения практичности пластик лучше: не так бьется, как стекло, гораздо дешевле в ремонте, чем стеклянный корпус», — объяснила Мурзина.

Она также рассказала, что для защиты камеры производители обычно делают специальные бортики вокруг объектива, которые не дают ему царапаться. При этом Мурзина предупредила, что нельзя протирать камеру подручными материалами, поскольку именно так и можно поцарапать объектив. Эксперт также не советует носить смартфон в заднем кармане штанов в зимнее время года. На скользкой дороге можно упасть и разбить гаджет. Кроме того, так смартфон легче украсть — в плотной одежде этого можно не почувствовать.

Носить смартфон следует во внутреннем кармане, и реже доставать его на морозе, чтобы не тратить заряд батареи.

Если смартфон заражен вирусом, то он может тайно снимать своего владельцев на фото или видео и отправлять эти записи по интернету. Для проникновения в гаджет вирус может замаскироваться под безобидное приложение. В таком случае приложение запросит доступ к камере и передаче данных.