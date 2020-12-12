Россиянам рассказали, когда смартфон тайно делает и рассылает запись с экрана
«Вирус может проникнуть на телефон и в замаскированном виде: например, под видом безобидного приложения, которое запрашивает от пользователя более расширенные, чем ему на самом деле нужно, разрешения», — рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в беседе с агентством «Прайм».
Она добавила, что в таком случае приложение запросит доступ к камере и передаче данных.
Чтобы избежать подобного, Насибулина порекомендовала тщательно проверять запросы приложения на соответствие его функционалу, а также скачивать все только с официальных площадок (AppStore или Google Play). Также эксперт советует не переходить по сомнительным ссылкам, не скачивать пиратский контент, и установить антивирусную программу.
Если смартфон начал тормозить, то это не обязательно значит, что он сломался. Замедлять работу гаджета могут некоторые приложения или фоновые процессы: синхронизация фотографий, автоматическое обновление или обучение искусственного интеллекта. Вычислить замедляющие работу смартфона приложения можно в разделе, который приводит статистику работы аккумулятора.