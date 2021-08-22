Названы «съедающие» память смартфона приложения

Расход памяти мобильного устройства зависит от модели смартфона, а также от типа и версии приложения. Чем больший у приложения функционал, тем оно тяжелее.

Программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые «тяжелые», отметила аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова в беседе с агентством «Прайм».

Занимают в смартфоне место в основном мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов.

Регулировать использование памяти в мессенджерах и интернет-браузерах можно через внутренние настройки приложения. Для освобождения места достаточно очистить медиафайлы и кэш. В основном именно они «съедают» память.

По мнению Гильфановой, лучше очищать устройство с помощью встроенных опций. У Apple есть функция «Сгрузить приложение», при этом данные не пропадут.

«Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение еще доступно в App Store», — отметила Гильфанова.

В смартфонах на базе Android, как правило, меню очистки памяти доступно в настройках телефона. Для этого нужно перейти в «настройки», следом в «приложения» и отсортировать их по размеру. При этом гаджет сам покажет самые емкие программы. Чтобы освободить память, нужно выбрать «очистить кэш» или «очистить данные».

Самый простой способ передачи данных между компьютером и смартфоном — это провод USB. Можно также использовать SD-карту или использовать домашнюю сеть Wi-Fi. Об этих и других способах переноса информации с одного гаджета на другой рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.