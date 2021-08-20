Перечислены способы быстрой передачи данных со смартфона на компьютер

Самый простой способ передачи данных между компьютером и смартфоном — это провод USB. Можно также использовать SD-карту или использовать домашнюю сеть Wi-Fi. Об этих и других способах переноса информации с одного гаджета на другой рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Если на гаджете доступен встроенный сервис „показать телефон как флешку“, то достаточно использовать провод, подсоединив его к компьютеру, и скачать или закачать нужные файлы», — рассказал Щельцин в беседе с агентством «Прайм».

Использовать SD-карту можно, если для нее есть соответствующий порт в компьютере. Также для передачи данных со смартфона можно использовать домашнюю сеть Wi-Fi.

Есть и другие способы передать информацию. Например, можно это сделать через веб-приложения и функцию «поделиться» или файловые хостинги, такие как Яндекс-диск или Google Drive.

Щельцин также напомнил про электронную почту, Bluetooth и сервисы резервного копирования, которые встроены в операционную систему.

Современные дети практически все свое время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей. Но просто отбирать гаджет у ребенка бесполезно и даже опасно. О том, почему дети проводят все свое свободное время в Сети и как их вернуть в реальный мир рассказал в интервью «360» главный психиатр Московской области Антон Масякин.