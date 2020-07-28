Названы самые популярные у россиян пароли

В начале 2020 года россияне чаще всего выбирали для паролей в интернете цифровые и клавиатурные комбинации. Сочетания типа qwerty до сих пор популярны у пользователей, несмотря на ненадежность.

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян в интервью агентству «Прайм» рассказал, что вошло в топ-10 секретных слов среди жителей РФ.

Некоторые пароли в Сети используют особенно часто, поскольку их легко запомнить и быстро набрать. Лидеры среди таких сочетаний — 123456, 123456789 и qwerty. От банальных 12345, password, 123456786, qwerty123 пользователи тоже не отказываются. Иногда в качестве пароля они выбирают 1q2w3e, 111111 и 1234567890.

В кириллических «шифрах» популярностью пользуются слова «пароль», «йцукен», «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей», «солнышко». Запоминаются тоже легко, но не всегда подходят: на некоторых ресурсах кириллические символы в паролях попросту запрещены.

Оганесян напомнил, что такие комбинации любят не только обычные пользователи, но и мошенники. Только числовые или буквенные, построенные на основе отдельных слов пароли легче взломать — для этого хакеры используют специальные словари.

Требования к шифру периодически усложняют, поэтому мошенникам приходится прибегать к социальной инженерии, чтобы заполучить кодовое слово для входа на тот или иной ресурс.