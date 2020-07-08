Названы самые ненадежные пароли в интернете

Пользователи Сети часто выбирают простые пароли для своих учетных записей и аккаунтов. Этим могут воспользоваться хакеры. Эксперты рассказали, какие секретные коды являются самыми популярными и небезопасными.

«Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведенных нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата „МесяцГод“ в латинской раскладке, например, Ltrf, hm2019 или Fduecn2019», — заявила руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева РИА «Новости».

По ее словам, такие пароли можно было встретить в каждой третьей компании, где проводились тесты на проникновение в корпоративную сеть. В одной организации такими кодами пользовались более 600 человек.

Руководитель «Агентства кибербезопасности», член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц посоветовал не применять слабые комбинации и не пользоваться паролями по умолчанию. Ведь их мошенники будут перебирать в первую очередь.

Не надо указывать свои даты рождения, номера телефона или вбивать простые слова типа qwerty или раsswоrd. Также в таких случаях лучше не прибегать к именам близких родственников. Ведь эту информацию киберпреступники могут найти в открытом доступе. К примеру, в соцсетях.

Ранее стало известно, что жертвами обманщиков стали пользователи Zoom.