Названы самые популярные методы мошенников

В России активизировались телефонные жулики и киберпреступники. С начала года количество нарушений выросло на треть, а непосредственно в интернете наполовину. Об этом сообщила газета «Известия».

Телефонные мошенники, особенно практикующие схему «звонок из банка», за первые три месяца этого года в сравнении с предыдущим совершили на 31,6% больше преступлений. Они часто связываются со своими жертвами, представляясь им сотрудниками банка или полиции. Преступники нередко подменяют номер — так, чтобы на телефоне высвечивался действительный служебный номер конкретного подразделения.

Мошенничество по схеме «я в беде, срочно пришли денег» перекочевало в интернет. Теперь преступники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях и оттуда просят друзей владельца о помощи.

Продолжаются и фишинговые рассылки. В прошлом году объектами таких атак часто становились пенсионеры, которым рассылали письма якобы от портала госуслуг или госорганов. Сегодня жертвами становятся даже геймеры. Например, в марте злоумышленники рассылали письма с предложением заполучить доступ к новой части игры Resident Evil до ее официального выхода.

Больше всего такие жулики зарабатывают на угрозах несуществующим порнокомпроматом. Мошенники массово рассылают письма с сообщением, что они с помощью вируса получили контроль к веб-камере и засняли, чем занимался владелец компьютера во время просмотра порно. Появился и новый вид секс-шантажа — в чат-рулетке, где ведется беспорядочное общение по видеосвязи, пользователю под разными предлогами предлагают показать свои половые органы, записывают весь этот процесс, а потом начинают вымогать деньги, чтобы ролик не появился в публичном доступе.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые звонят и предлагают «бесплатные» услуги юриста.