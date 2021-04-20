Россиянам объяснили, зачем названивают «бесплатные» юристы

Почти каждый россиянин получал звонок от «бесплатного» юриста. Оказать такие услуги, как правило, предлагают мошенники. Об этом рассказал глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

«Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются», — рассказал Князев в интервью радиостанции Sputnik.

Поэтому эксперт порекомендовал насторожиться, когда кто-то начинает настойчиво уговаривать принять предложение, да еще и за бесплатно. Тем не менее в некоторых случаях действительно полагается бесплатная помощь, но это касается определенной категории дел, например, связанных с ветеранами, трудоустройством беременных женщин и тех обвиняемых, которые не могут себе позволить адвоката. Но категории строго ограничены.

Чтобы не попасться на мошенников, лучше лично изучить юридические фирмы и не поддаваться телефонным уговорам.