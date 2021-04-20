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    20 апреля 2021, 06:52

    Россиянам объяснили, зачем названивают «бесплатные» юристы

    Анастасия Калинина

    Почти каждый россиянин получал звонок от «бесплатного» юриста. Оказать такие услуги, как правило, предлагают мошенники. Об этом рассказал глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

    «Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются», — рассказал Князев в интервью радиостанции Sputnik.

    Поэтому эксперт порекомендовал насторожиться, когда кто-то начинает настойчиво уговаривать принять предложение, да еще и за бесплатно. Тем не менее в некоторых случаях действительно полагается бесплатная помощь, но это касается определенной категории дел, например, связанных с ветеранами, трудоустройством беременных женщин и тех обвиняемых, которые не могут себе позволить адвоката. Но категории строго ограничены.

    Чтобы не попасться на мошенников, лучше лично изучить юридические фирмы и не поддаваться телефонным уговорам.