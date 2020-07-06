Мошенники использовали Zoom для обмана во время пандемии

Во время пандемии мошенники обманывали пользователей Zoom с помощью социальной инженерии. Схема оказалась несложной, потому что во многих компаниях принят формат работы, при котором собеседники не включают видеосвязь, а значит, не всегда могут точно определить, с кем именно ведут диалог.

«Человек, получая якобы звонок от „коллег“, попадается на крючок злоумышленникам, — пояснил Илья Сачков. — Это воздействие методом социальной инженерии с просьбой открыть письмо от другого отправителя, чтобы открыл человек вложение».

В настоящее время компания Group-IB проводит расследование таких случаев мошенничества. Ранее специалисты уже советовали пользователям перейти на аналоги Zoom из-за ненадежности сервиса: в апреле хакеры пытались продать более четырех тысяч учетных записей сервиса видеоконференций.

Zoom стал популярен весной этого года — в разгар пандемии коронавируса. Сейчас приложением пользуются порядка 300 миллионов человек.