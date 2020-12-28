Названы профессии, на которые упадет спрос за 10 лет

В ближайшие годы упадет спрос на бухгалтеров из-за активного внедрения цифровых технологий. Особую роль в этом сыграла пандемия, которая ускорила переход на электронный документооборот.

«Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, 10 небольших организаций, и это будет нормой», — отметил эксперт.

Среди представителей малого и среднего бизнеса пользуются популярностью аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь своего специалиста становится непозволительной роскошью. Количество менеджеров по кадровому делопроизводству также снизится из-за введения электронного документооборота.

По мнению Захарова, количество желающих изучать иностранные языки сократится из-за усовершенствования электронного переводчика, поэтому уменьшится потребность в языковых преподавателях.

Развитие технологий сыграет огромную роль в таких профессиях, как таксисты и дальнобойщики. В ближайшие 10 лет, по мнению Захарова, можно ожидать начала коммерческой эксплуатации первых беспилотных такси в крупных российских городах. Эксперт считает, что для жителей России это будет безопаснее и дешевле.

Дальнобойщики могут уйти в прошлое из-за грузовых автомобилей-беспилотников. Алексей Захаров отметил, что новый грузовой транспорт предусматривает переоборудование для беспилотной эксплуатации.