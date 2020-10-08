Российские компании стали чаще нанимать временных специалистов

В 2019 году российский рынок аутсорсинга, подбора и предоставления персонала увеличился на 12,2%. Самый большой прирост был в сегменте аутсорсинга — 14,7%. За год на него потратили 58,7 миллиарда рублей.

Плата за предоставление персонала за год выросла на 14,1%, до 12,4 миллиарда рублей. На подбор штатных работников за тот же период выделили 8,6 миллиарда рублей, рост составил 7,7%, свидетельствуют данные исследования Magram Market Research.

В этом году агентства занятости ожидают роста в сегментах аутсорсинга и предоставления персонала. Тогда как интерес компаний к подбору постоянных сотрудников упадет, прогнозируют в Ассоциации частных агентств занятости.

В период кризиса многие предпочитают нанимать на новые проекты временных сотрудников, поскольку не знают, что их ждет в ближайшие два-три месяца, отметила гендиректор ассоциации Екатерина Горохова. Сейчас, по данным организации, в крупнейших российских и международных компаниях трудятся более 110 тысяч временных работников.

По статистике HeadHunter, на проектные работы чаще всего ищут монтажников, сварщиков и тайных покупателей.