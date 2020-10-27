Названы основные признаки прослушки телефона

«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами, ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки», — приводит агентство слова собеседника.

Мясоедов добавил, что прослушкой телефонов обычных людей занимаются мошенники. Перечисленные выше признаки могут говорить о том, что в телефоне завелся вирус. Исправить ситуацию поможет смена сим-карты, электронной почты и паролей. В крайнем случае можно сменить и сам гаджет.

Ранее компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 14, в которой появилась функция индикатора, предупреждающего владельца смартфона о возможной слежке. В настройках можно отслеживать, какое приложение и когда использовало камеру и микрофон.