iPhone научили предупреждать владельца о возможном прослушивании

В новой операционной системе для смартфонов компании Apple iOS 14 появилась функция индикатора, который предупреждает владельца гаджета о возможной слежке. В правом верхнем углу iPhone при активации микрофона или камеры теперь загорается точка. Это сигнал о том, что приложение может тайно получать данные хозяина устройства.

«Каждая компания-производитель, безусловно, собирает часть данных о владельце устройства, но как правило, они не критичны: местоположение, информация о действиях с аппаратом. Другое дело — приложения: они могут собирать любые сведения», — рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Собеседник напомнил, что в настройках iPhone можно запретить операции, которые покажутся подозрительными. Чтобы обезопасить себя от слежки, время от времени нужно заходить в центр управления своего iPhone, где есть информация когда и как установленные приложения использовали камеру и микрофон.

Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали продавать в России 23 октября. Это событие не вызвало особого ажиотажа даже у поклонники техники Apple. Россияне не заметили особой разницы между новинками и смартфонами прошлогодней модели.