Названы два способа заражения гаджета вредоносными вирусами

Хакеры Сергей Варской и Сергей Голицын назвали два способа заражения гаджета вредоносными вирусами. По их словам, лучше не скачивать непроверенные файлы, написал сайт URA.ru.

«Вирус на смартфоне может появиться по очень распространенному варианту: это загрузка файла. Всякие трояны, вирусы появляются за счет этого. Включают в основу только android-системы, там, где загрузка файла разрешена», — пояснил Варской.

Кроме этого, нередко вирусы попадают в смартфон с загрузкой фейкового приложения. Такие программы «похищают» пароли от банковских карт и качают на устройство зараженные файлы. Если вирус уже в телефоне, нужно понять, какой ущерб он нанес системе.

Если он поразил лишь малую часть файлов, приложение можно удалить и отсканировать телефон антивирусом. В случае, когда программа «пожирает» саму операционную систему, то необходимо удалить и сбросить телефон до заводских настроек.

Ранее замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев развеял миф о том, что телефонные мошенники звонят потенциальным жертвам из колоний. Большинство таких кол-центров работают за границей.