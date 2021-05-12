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    12 мая 2021, 10:40

    Названы два способа заражения гаджета вредоносными вирусами

    Полина Петрова

    Хакеры Сергей Варской и Сергей Голицын назвали два способа заражения гаджета вредоносными вирусами. По их словам, лучше не скачивать непроверенные файлы, написал сайт URA.ru.

    Названы два способа заражения гаджета вредоносными вирусами

    «Вирус на смартфоне может появиться по очень распространенному варианту: это загрузка файла. Всякие трояны, вирусы появляются за счет этого. Включают в основу только android-системы, там, где загрузка файла разрешена», — пояснил Варской.

    Кроме этого, нередко вирусы попадают в смартфон с загрузкой фейкового приложения. Такие программы «похищают» пароли от банковских карт и качают на устройство зараженные файлы. Если вирус уже в телефоне, нужно понять, какой ущерб он нанес системе.

    Если он поразил лишь малую часть файлов, приложение можно удалить и отсканировать телефон антивирусом. В случае, когда программа «пожирает» саму операционную систему, то необходимо удалить и сбросить телефон до заводских настроек.

    Ранее замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев развеял миф о том, что телефонные мошенники звонят потенциальным жертвам из колоний. Большинство таких кол-центров работают за границей.