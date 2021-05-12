Развеян миф о «кол-центрах Сбербанка» в колониях

Многие считают, что телефонные мошенники звонят потенциальным жертвам из колоний. Но большинство таких кол-центров работают за границей, заявил замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев.

По словам заместителя начальника департамента, по большей части информация о том, что «call-центры Сбербанка» находятся в колониях является мифом.

«Большинство таких звонков поступает из-за рубежа. Здесь важно решить проблему подмены телефонных номеров через законопроект, который сейчас Минцифры готовит. Там это будет учтено», — сказал Сычев в интервью газете «Известия».

Министерство подготавливает законопроект, который поможет решить проблему с подменой номеров. Документ пообещали внести на рассмотрение правительства уже в мае. Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере, отметил, что ФинЦЕРТ будет поддерживать принятие закона.

«Но у нас есть некоторые расхождения относительно того, что нужно делать правом, а что обязательством операторов по проверке исходящего номера. Мы будем настаивать на том, чтобы это было обязанностью», — заключил Сычев.