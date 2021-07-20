Названо число зрителей первого дня МАКС-2021

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в первый день работы посетили почти семь тысяч человек. Трансляцию на официальном сайте мероприятия посмотрели более 94 тысяч зрителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дирекцию автосалона.

Собеседник агентства отметил, что салон ввел ряд ограничений из-за пандемии коронавируса. Но, по данным контрольно-пропускных пунктов общее количество зрителей, пришедших на МАКС-2021 вживую составило 6970 человек.

«Введенный на площадке специальный режим посещения, полностью учел рекомендации Роспотребнадзора и правительства Московской области. От участников и посетителей мероприятия требовали предъявления QR-кода или данных об отрицательном ПЦР-тесте», — пояснили в дирекции салона.

Для тех, кто не смог приехать на МАКС-2021 на официальном сайте мероприятия запустили онлайн трансляцию, которую смотрели 94 300 пользователей. Еще 282 тысячи человек следили за событиями в официальных аккаунтах авиасалона в социальных сетях.

В дирекции отметили, что из-за пандемии количество посетителей онлайн-площадок значительно выросло, а зрителей, которые приходят посмотреть на новинки авиакосмической отрасли упали.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Главной новинкой первого дня МАКС-2021 стал легкий одномоторный истребитель пятого поколения Checkmate. Разработку «Ростеха» показали президенту России Владимиру Путину. Новый самолет способен разгоняться до двух скоростей звука и переносить вооружение массой более семи тысяч килограммов.