Названа необходимая периодичность смены пароля в приложениях и сервисах

Пароли от различных приложений и сервисов рекомендуется менять как минимум раз в год. А чтобы усложнить злоумышленникам задачу, следует использовать в пароле несколько несвязанных друг с другом слов.

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня считает, что несмотря на то, что разработчики мобильных приложений все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается важное преимущество — их проще сменить. Его слова приводит «Российская газета».

При этом для большей надежности Анисеня рекомендует использовать дополнительные факторы аутентификации, уточнила газета «Известия».

Злоумышленники могут угадать пароль с помощью подбора даже если в его качестве используется слово, отметил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров. Поэтому рекомендуется использовать в пароле несколько несвязанных друг с другом слов.

В первом квартале 2020 года число кибератак в России выросло почти на четверть. Около 13% фишинговых рассылок были связаны с темой пандемии коронавируса. Около 50% из них пришлись на частных лиц, а половина всех украденных данных — логины и пароли. По словам экспертов, личные данные простых людей злоумышленников интересуют мало. Их основная цель — раздобыть платежную информацию.