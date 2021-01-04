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    04 января 2021, 08:01

    Россиянам объяснили, кому стоит бояться кражи личных данных

    Андрей Иванов

    В первом квартале 2020 года число кибератак в России выросло почти на четверть. Около 13% фишинговых рассылок были связаны с темой пандемии коронавируса. Около 50% из них пришлись на частных лиц, а половина всех украденных данных — логины и пароли. Об этом агентству «Прайм» со ссылкой на данные Positive Technologies рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
    Россиянам объяснили, кому стоит бояться кражи личных данных

    Собеседник подчеркнул, что доля шпионского ПО во вредоносных кампаниях против россиян в начале ушедшего года была высокой. Личные данные простых людей злоумышленников интересуют мало. Их основная цель — раздобыть платежную информацию.

    «Они (злоумышленники — прим. ред.) используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например, кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удаленного доступа, позволяющие хакеру управлять устройством», — пояснил Куканов.

    По его словам, у россиян могут похищать переписки и фото для шантажа, а для взломов аккаунтов знаменитостей используют хакерские программы. Куканов напомнил, что для безопасности нельзя переходить по подозрительным ссылкам. Все приложения нужно скачивать только в официальных приложениях. Рейтинги и отзывы помогут убедиться в качестве и безопасности программ.