Россиянам объяснили, кому стоит бояться кражи личных данных

Собеседник подчеркнул, что доля шпионского ПО во вредоносных кампаниях против россиян в начале ушедшего года была высокой. Личные данные простых людей злоумышленников интересуют мало. Их основная цель — раздобыть платежную информацию.

«Они (злоумышленники — прим. ред.) используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например, кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удаленного доступа, позволяющие хакеру управлять устройством», — пояснил Куканов.

По его словам, у россиян могут похищать переписки и фото для шантажа, а для взломов аккаунтов знаменитостей используют хакерские программы. Куканов напомнил, что для безопасности нельзя переходить по подозрительным ссылкам. Все приложения нужно скачивать только в официальных приложениях. Рейтинги и отзывы помогут убедиться в качестве и безопасности программ.