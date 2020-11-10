Названа главная опасность разблокировки смартфона отпечатком пальцев

«Надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей. Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего 10», — пояснил Садыков.

Эксперт добавил, что дактилоскопические датчики плохо реагируют на загрязнение как собственной поверхности, так и поверхности пальцев. В один прекрасный момент телефон может просто не включиться. На этот случай есть пароль, который нельзя забывать. Еще этот датчик — отличное средство сбора отпечатков пальцев владельца. Им не стоит пользоваться, если вы не хотите, чтобы ваши биометрические данные стали известны другим.

Директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров в прошлом году сообщил, что идентификацию в Единой биометрической системе можно будет пройти по отпечатку вен ладоней. Этот способ назвали точным и безопасным. Его планируют внедрить в 2020 году.