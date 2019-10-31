Личность россиян будут подтверждать по венам ладоней

Идентификацию в Единой биометрической системе можно будет пройти по отпечатку вен ладоней. Этот способ назвали наиболее точным и безопасным. Его хотят внедрить в ЕБС в 2020 году.

Рисунок вен ладони у каждого человека уникален, пояснил газете «Известия» директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Его компания выступает в качестве оператора ЕБС.

Оплата лицом и голосом. Какие риски у биометрии и зачем она нужна Подробнее

Отпечаток обеспечит более высокий уровень защиты: скопировать его, в отличие от оттиска пальца, нельзя. Кроме того, он позволяет считать движение крови в человеческой руке, что защищает рисунок от дублирования на уровне liveness. Благодаря такой комбинации технологий определяют, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или его копия-манекен.

Беров подчеркнул, что сейчас идут тесты, которые позволят проверить применение отпечатка вен ладони как способ идентификации. В дальнейшем его хотят использовать в финансовой сфере. Таким образом уже проверяли и аккредитовывали посетителей форума финансовых технологий «Финополис». Мероприятие состоялось в Сочи в начале октября, на нем применялись технологии лицевой биометрии.

Биометрический слепок вен уже нашел применение в некоторых банках: кредитно-финансовые организации использует его для доступа к сейфам. Метод позволяет открыть индивидуальные банковские сейфы в Газпромбанке, а VIР-клиенты Альфа-банка таким образом получают доступ к ячейкам. Способ идентификации собираются внедрять в банкоматы ВТБ и Тинькофф. В Сбербанке тестируют сканирование ладони в одной из школ: так ученики смогут оплатить обеды.

Специалисты полагают, что в ближайшие пять-семь лет использование технологий подтверждения личности при помощи рисунка вен может вырасти до 20%. Сейчас она применяется только в 3%.

Скорее всего, метод не станут делать обязательным для сбора в ЕБС. Банки же будут применять его как дополнительный способ идентификации, причем на добровольной основе. Он может потребоваться, если, например, у человека есть определенные проблемы с лицом или голосом.