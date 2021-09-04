Названа дата запуска «Союза» с космодрома Куру

Российские ракеты-носители «Союз» запустят с космодрома Куру уже до конца этого года. Планируется осуществить два пуска, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска», — заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В августе РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск «Союза» с космодрома Куру намечен на 23 ноября. Ракета-носитель должна доставить на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. Второй пуск для доставки 34 британских спутников связи ОnеWеb запланирован на 29 декабря. Но эту дату могут перенести на январь 2022 года.

Космодром Куру находится во французской Гвиане. С осени 2011 года оттуда было выполнено 25 пусков российских ракет «Союз-СТ».

Ранее Рогозин сообщил, что в 2023 году состоится запуск нового российского космического корабля «Орел». Сейчас аппарат проходит статические и динамические испытания в корпорации «Энергия». Президенту Владимиру Путину уже показали макет нового космического корабля.